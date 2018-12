Spoiler

tempo di lettura 2'

Non sappiamo ancora molto sulla trama di, ma in una recente intervista realizzata dal sito brasiliano Omelete in occasione del CCXP i protagonisti del film Tom Holland, Jacob Batalon e Jake Gyllenhaal hanno svelato qualche dettaglio in più. Per ora consideriamo queste informazioni, anche se l’impressione è che si tratti della premessa vera e propria ufficiale del film.

Sappiamo che Gyllenhaal nel film interpreterà Mysterio, ma nell’intervista Batalon ha parlato della trama confermando sostanzialmente chi saranno i veri villain:

In pratica la storia è incentrata sui ragazzi che vanno in vacanza in Europa. Andiamo a Londra, a Praga, ovunque. È una cosa divertentissima, ci sono molte dinamiche tra i ragazzi, vengono approfonditi i rapporti tra loro, cose molto divertenti e anche diverse acrobazie. Peter Parker non vuole essere sempre Spider-Man, vuole godersi la vacanza, ma ovviamente viene trascinato dagli eventi. Ancora una volta salva il mondo… insieme a Mysterio. Mysterio è buono in questo film, uniscono le forze per sconfiggere i veri cattivi, questi mostri, gli Elementali.

Gyllenhaal ha rincarato la dose:

Ci sono queste minacce, gli Elementali, e Mysterio le conosce bene e vuole assicurarsi che il mondo sia al sicuro. Nick Fury gli chiede di dare una mano, perché è l’unico che le conosce veramente. E così unisce le forze con Spider-Man, ma sfortunatamente lo deve rendere un po’ più potente del semplice amichevole Spider-Man di quartiere.

Nei fumetti Marvel, gli Elementali sono quattro umanoidi extradimensionali in grado di scatenare la devastazione sulla Terra: si tratta di Hellfire (controlla le fiamme), Hydron (acqua), Magnum (terra) e Zephyr (l’aria). Non sappiamo però in che modo appariranno nel film, le creature comunque si vedono nel trailer che è stato mostrato al CCXP e che uscirà online nelle prossime settimane.

Nell’intervista Batalon spiega anche che il suo personaggio, Ned, avrà un ruolo più ampio e “attivo” nel film.

Potete vedere il video qui sotto:

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 5 luglio 2019.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.