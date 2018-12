tempo di lettura 2'

Il franchise di Alien è pronto a espandersi? Dopo il risultato deludente dial box-office mondiale e l’acquisizione della Fox da parte della Disney, il futuro della saga è avvolto nel mistero. Tuttavia negli ultimi giorni uno degli account social ufficiali, quello relativo ad Alien Anthology, ha pubblicato una storia in sei parti intitolata “A 6 Part Dossier exposing the secret history of Weyland-Yutani”, e annunciando che “l’Universo di Alien si espanderà nel 2019”.

Nella storia, raccontata attraverso slide animate, il protagonista arriva in una struttura della Weyland-Yutani per indagare su una serie di incidenti. In una delle stanze è presente una Regina in cattività: gli Alien vengono allevati per fare delle ricerche. Addirittura vengono utilizzati esseri umani per nutrire i parassiti Facehugger. La compagnia utilizza una milizia armata privata per trasportare gli Alien verso un pianeta dove i Facehugger, utilizzati come armi, vengono fatti cadere in mezzo alla popolazione. Nell’ultima immagine vediamo che il pianeta è stato completamente conquistato: tutti sono morti e rimangono solo gli Alien. Il protagonista si chiede se rivelando tutto ciò metterà fine alla sua carriera.

Non sappiamo cosa si intenda per espansione dell’Universo di Alien nel 2019: è possibile che si tratti di una promozione virale per un nuovo fumetto in uscita all’inizio del 2019, o qualcosa di più. Intanto ecco le slide: