tempo di lettura 1'

IMAX ha annunciato lunedì di aver raggiunto il miliardo di dollari in incassi globali per la prima volta nella sua storia.

Il traguardo è stato tagliato nel corso del weekend grazie all’uscita di Aquaman negli Stati uniti. Proprio il blockbuster Warner ha dato al circuito IMAX la spinta finale verso il miliardo nel corso delle settimane precedenti, visto l’enorme successo avuto in Cina. Nel weekend Aquaman ha incassato 16.4 milioni di dollari in tutto il mondo nei 1.227 cinema IMAX in cui è uscito, 10 milioni dei quali negli USA.

I maggiori successi dell’anno per il circuito large format sono stati, ovviamente Avengers: Infinity War e Jurassic World: Il Regno Distrutto. Ben 100 milioni di dollari, però, sono stati raccolti grazie a 26 produzioni locali in grandi mercati come Cina, Corea del Sud, Giappone, India e Russia.

“Questo record indica che ha sempre più successo la formula del vedere un blockbuster nella migliore sala premium a disposizione,” ha confermato Richard L. Gelfond, CEO di IMAX. “Il pubblico apprezza la nostra piattaforma globale, diffusa in 80 paesi, attraverso la quale rendiamo i grandi film dei veri e propri eventi.”

Fonte: TheWrap