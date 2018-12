tempo di lettura 1'

Saoirse Ronan tornerà a lavorare con Wes Anderson dopo– e con Timothée Chalamet dopo

L’attrice nominata all’Oscar si è infatti unita al cast di The French Dispatch, il nuovo film del regista descritto come una “lettera d’amore ai giornalisti” e ambientato in un avamposto di un giornale americano nella Parigi del ventesimo secolo. A rivelarlo è stata la stessa attrice durante un’intervista in occasione della promozione di Mary Queen of Scots.

Nel cast anche Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Jeffrey Wright.

Finanziato in maniera indipendente dal miliardario Steve Rales di Indian Paintbrush, The French Dispatch dovrebbe quasi sicuramente essere distribuito da Fox Searchlight nel corso del 2019.

