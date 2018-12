tempo di lettura 2'

In molti probabilmente si sono già dimenticati delinterpretato danel cinecomic della Warner Bros. .. o forse no.

Nonostante ciò c’è una particolare persona che vorrebbe vedere l’attore nuovamente nei panni del supereroe DC. Stiamo parlando di Rob Liefeld, creatore del Mercenario Chiacchierone, AKA Deadpool, e di altri personaggi Marvel.

Liefeld ha infatti scritto su Twitter che in qualche modo Reynolds ora potrebbe ricevere un feedback positivo se tornasse a vestire i panni di Lanterna Verde.

Cosa ne pensate? Ecco il tweet:

I swear to you, I would love to see Ryan return as Green Lantern. I think it would receive positive reactions. The end credits to Deadpool 2 notwithstanding. Could be massive, just sayin.

— robertliefeld (@robertliefeld) 26 dicembre 2018