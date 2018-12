Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 4'

Spider-Man: Un Nuovo Universo è finalmente uscito nei cinema italiani.

L’acclamato cartoon, nella scena post-crediti, ci mostra l’ingresso in scena di un nuovo personaggio doppiato da Oscar Isaac: l’Uomo Ragno 2099 (che in originale ha la voce di Oscar Isaac, il Poe Dameron della nuova trilogia di Star Wars).

Ma di chi si tratta?

Ecco la storia del personaggio grazie a Wikipedia:

Uomo Ragno 2099 (Spider-Man 2099), è stata una serie a fumetti incentrata sulla versione futuristica del personaggio immaginario dell’Uomo Ragno, qui alter ego di Miguel O’Hara, creato da Peter David (testi) e Rick Leonardi (disegni) nel 1992 e pubblicata negli Stati Uniti dalla Marvel Comics nella linea editoriale Marvel 2099 nella quale vennero proposte le reinterpretazioni, ambientate nel futuro, di personaggi della serie classica della Marvel e di altri creati per l’occasione […]

Miguel O’Hara nacque a Nueva York (la New York del XXI secolo) ed è un giovane ma geniale genetista della Alchemax, megacorporazione che possiede una vasta influenza sul nord America (gestendo, tra l’altro, la forza di polizia locale Occhio Pubblico) e le cui attività semi-legali lo preoccupano non poco.

Miguel O’Hara si distingue molto da Peter Parker. Il primo è un ragazzo molto sicuro di sé, dalla risposta sempre pronta e talvolta risulta antipatico. Il secondo, invece, era più timido, riservato e tormentato, ma comunque buono, gentile e responsabile. Da bambino Miguel venne preso sotto custodia dalla Alchemax per il suo ottimo punteggio ai test, e il padre, un uomo molto violento, lo costrinse ad andare senza neanche interessarsi dell’opinione della moglie e del figlio. Per questo Miguel odiava profondamente il padre, tanto che, un anno prima della sua morte, lo incontrò per strada insieme alla sua fidanzata, e il padre lo incitò a picchiarlo, ma il ragazzo non lo fece, non per amore, ma per odio: infatti temeva che picchiandolo lo avrebbe ucciso, mentre desiderava per lui una morte lenta e dolorosa, degna della sua malvagità. Ciononostante, Miguel sotto la sua scorza da menefreghista, mostra un grande affetto verso il suo fratellino, Gabriel, e si impegna a combattere la Alchemax nei panni dell’Uomo Ragno 2099.

Lavorando ad esperimenti sulla mutazione genetica degli animali (in particolare armeggiava attorno a un “progetto ragno”), l’ottuso e invidioso capo-progetto Aaron Delgato, lo spinge a sperimentarlo su un uomo, che muore. Disgustato dalla immoralità della Alchemax, tenta di rassegnare le dimissioni, discutendo con il boss, Tyler Stone.

Tyler per tutta risposta, lo costringe a rimanere, somministrandogli con l’inganno il Rapture, una droga allucinogena che crea fortissima dipendenza, molto costosa, ma perfettamente legale e, guardacaso, prodotta in esclusiva dalla Alchemax.

Per niente soddisfatto, Miguel torna di sera nei laboratori per applicare le sue teorie mutageniche su sé stesso, per eliminare la droga. Non visto, l’invidioso Aaron Delgato sabota le macchine, ma Miguel ne esce vivo, e mutato. La lotta che ne consegue uccide Delgato, e Miguel scopre di avere acquisito capacità ragnesche simili a quelle dell’ormai dimenticato eroe del ventesimo secolo Uomo Ragno.

Dimenticato sì, ma non da tutti, esistono infatti vari culti sugli eroi del passato, e Miguel, scappando dalla Alchemax si imbatte in uno di questi (un thoriano), il quale gli cede un aliante fatto di tessuto speciale a particelle leggere.

Dotato di questo aliante (che userà per planare in aria) e del costume a molecole instabili recuperato in casa (comprato originariamente per andare al Festival del giorno dei morti), indossa ufficialmente i panni dell’Uomo Ragno del 2099.