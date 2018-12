tempo di lettura 1'

Nella medesima chiacchierata, Bailey specifica anche che Disney+, la piattaforma streaming che la major lancerà nel corso del 2019, proporrà dai 4 ai cinque lungometraggi originali.

L’ambizione è di offrire un ventaglio che può spaziare dai quattro ai cinque film all’anno. Con lo streaming possiamo ampliare la gamma della nostra proposta. In passato abbiamo fatto film come Queen of Katwe, McFarland, USA, Million Dollar Arm con i quali i filmmaker hanno fatto un lavoro meraviglioso, ma che però non hanno fatto soldi al botteghino. Eravamo tutti alquanto delusi. Non siamo riusciti a farli funzionare. Il fatto di avere un nuovo posto dove proporli e dove pensiamo che il pubblico possa apprezzarli è una prospettiva molto emozionante per noi.

In soldoni: i cosiddetti film a medio budget, quelli che non riescono più a trovare un pubblico in sala, verranno concepiti dalla Disney per il proprio servizio streaming, mentre i tentpole ad alto budget continueranno ad avere la sala come prima e principale destinazione.