Al cuor non si comanda. Ma Belle ha fatto la scelta giusta tra Gaston e la Bestia in? Tecnicamente (a quanto pare) no.

Attraverso un interessante power point da 16 slide Dana Schwartz, corrispondente di Entertainment Weekly molto attiva su Twitter, ha infatti dimostrato che Belle ha sbagliato in un certo qual modo a rifiutare le attenzioni di Gaston, in relazione al periodo storico in cui si ambienta l’opera e a molti altri fattori.

Ecco tutte le slide:

An important graph about Disney villains pic.twitter.com/YPf4WjsiFx — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 23 dicembre 2018

Okay, okay, here’s the full powerpoint I made about why Belle should have chosen Gaston: pic.twitter.com/7co8yYKYFc — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 23 dicembre 2018

