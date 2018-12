tempo di lettura 1'

È possibile che in futuro rivedremo sul grande schermo un reboot o un sequel di

Secondo lo sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick (Aquaman, Conjuring 3) la New Line Cinema sarebbe ancora interessata a sviluppare un nuovo capitolo del franchise horror con Freddy Krueger.

Parlando con GameSpot lo sceneggiatore ha infatti dichiarato che il progetto potrebbe davvero essere messo in cantiere, anche se non c’è nulla di concreto ancora.“Tutti vorrebbero vedere nuovamente Freddy, penso quindi che sia un fatto inevitabile ad un certo punto”, ha poi concluso.

In ambito franchise la New Line ha come primo obiettivo quello di sviluppare ancora il mondo The Coinjuring, come infine specificato da Johnson-McGoldrick.

Recentemente anche Robert Englund (AKA Freddy Krueger) aveva lanciato una sua particolare idea su possibili nuove avventure legate all’iconico “mostro” del franchise che potete leggere in questo articolo.

