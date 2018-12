Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 4'

Grazie al comunicato stampa diramato da True Colors, abbiamo appreso che Ride, il film di Jacopo Rondinelli scritto, co-prodotto e supervisionato artisticamente da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro (registi di) e co-scritto da Marco Sani, è stato acquistato in Cina e in altri territori asiatici.

Trovate tutte le informazioni qua sotto!

UN RICCO 2018 PER TRUE COLOURS

I numerosi accordi chiusi per tutti i film in catalogo confermano la forza della società di vendite estere

Si chiude un 2018 pieno di successi per True Colours.

In un’intensa stagione autunnale, la società di vendite estere guidata da Catia Rossi ha infatti registrato numerosi accordi di distribuzione su tutto il catalogo che, al terzo anno di attività, si è arricchito ulteriormente di titoli italiani e internazionali.

A fare la parte del leone è NAPOLI VELATA, venduto a Breaking Glass Pictures per USA e Canada e al distributore Zazie Film per il Giappone. Dopo l’uscita in Germania e le vendite in Cina, Corea del Sud, Australia ed Est Europa, l’ultimo film diretto da Ferzan Ozpetek, prodotto da R&C e Warner Bros. Italia, si conferma ulteriormente come un prodotto di altissimo valore e appeal internazionale.

Immediato riscontro presso i buyers internazionali anche per LA BEFANA VIEN DI NOTTE, nuovo film di produzione Lucky Red con Paola Cortellesi e Stefano Fresi, diretto da Michele Soavi su sceneggiatura di Nicola Guaglianone, in uscita italiana il 27 Dicembre. True Colours ha chiuso vendite in Germania e Austria (Smart Media), Francia (Program Store), Svizzera (Morandini Distribuzione) e Medio Oriente (Krisco Film), inoltre ci sono forti interessi per la distribuzione in Spagna e America Latina.

Buoni riscontri anche per i due “Art-Film” prodotti da Sky, MICHELANGELO INFINITO e IO, LEONARDO. Il primo, presentato in anteprima di mercato al MIA Market di Roma, dopo le prevendite in Portogallo, Bulgaria, Corea del Sud, Grecia e Taiwan, ha trovato distributori in Spagna (A Contracorriente), America Latina (Zeta Films) e Cina (Jetsen Huashi). Il secondo, ancora in fase di post-produzione e previsto in uscita per la primavera 2019, è stato prevenduto in Taiwan al distributore Moviecloud.

Conquista territori in Asia anche RIDE, l’action thriller diretto da Jacopo Rondinelli con la direzione creativa di Fabio Guaglione & Fabio Resinaro, che verrà distribuito da Bravos Pictures in Cina, da Av-Jet in Taiwan, da Movement Pictures in Corea del Sud e da Falcon Films in Medio Oriente.

Continua a far divertire METTI LA NONNA IN FREEZER, prodotto da Indigo Film e diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, per il quale sono stati trovati distributori in Germania e Austria (Eksystent Distribution), Polonia (Sonovision), Spagna (Selecta Vision) ed Estonia (Estin Film), dopo i contratti chiusi nei mesi scorsi in Svizzera, Cina, Taiwan, Australia e Grecia.

Primi risultati anche per IL VIZIO DELLA SPERANZA di Edoardo De Angelis, che dopo aver commosso il pubblico dei festival di Toronto, Londra, Tokyo e Haifa, ha trovato distribuzione in Cina (Jushi Films).

Così come L’UOMO CHE COMPRO’ LA LUNA di Paolo Zucca, distribuito nel paese del dragone da Jetsen Huashi, dopo un ottimo debutto internazionale in competizione in una delle più importanti rassegne del Far East, il Busan International Film Festival.

Prime vendite anche per due titoli “veneziani”: UN GIORNO ALL’IMPROVVISO di Ciro D’Emilio e IL BENE MIO di Pippo Mezzapesa, sono stati acquistati da HBO per l’Est Europa e da Jushi Films per la Cina.

Dopo la prestigiosa presentazione a Cannes ad Un Certain Regard e in prossimità dell’uscita in sala in Francia con Paname Distribution prevista per Gennaio 2019, EUFORIA di Valeria Golino aggiunge alla lista di territori in cui è stato venduto anche la Bulgaria, dove verrà distribuito da 6A Media Entertainment.

Il Comedy/Drama di produzione Notorious/Verdeoro QUANTO BASTA di Francesco Falaschi trova casa in Spagna grazie a Mirror Audiovisual e in Repubblica Ceca e Slovacca con il distributore Ita Film, mentre in attesa dell’uscita in sala in Spagna, prevista per il 20 Gennaio con Adso Films, BENEDETTA FOLLIA di Carlo Verdone, prodotto Filmauro, verrà distribuito in Grecia da Rosebud e nei paesi dell’ex-Yugoslavia da Blitz Film.

Conclusi vari accordi di distribuzione anche per molteplici titoli prodotti da Vision Distribution, con cui True Colours prosegue una consolidata collaborazione: SONO TORNATO di Luca Miniero verrà distribuito in Giappone (Fine Films) e America Latina (Sun Distribution);COME UN GATTO IN TANGENZIALE in Corea Del Sud (United Media), Bulgaria (Bulgaria Film Vision) e Porto Rico (Wiesner Distribution); IL TUTTOFARE di Valerio Attanasio, sarà in uscita in Russia a Gennaio con Pilot Kino ed è stato acquistato da Ita Film per la repubblica Ceca e Slovacca; infine LA CASA DI FAMIGLIA di Augusto Fornari e SCONNESSI di Christian Marazziti, sono stati acquisiti dalla TV croata HRT.

Infine, sul fronte internazionale, il film spagnolo LAS DISTANCIAS diretto dalla regista Elena Trapé, dopo le vendite chiuse a Cannes in Cina e Polonia, sarà distribuito in Taiwan da Benchmark Films, mentre per la black comedy Belga EMMA PEETERS di Nicole Paolo sono stati chiusi accordi con il distributore cinese Jushi Film e con HBO per l’est Europa.