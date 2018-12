tempo di lettura 1'

Catch Me If You Can, noto in Italia come, è il film diuscito nel 2002 e interpretato dache ha raccontato la vita e le vicende di, il noto truffatore e falsario americano di chiare ascendenze italiane (sua madre era francese, suo padre di origine italiana).

La pellicola ottenne un buon riscontro critico-commerciale, ma, in maniera abbastanza inspiegabile, tende quasi a essere ricordata come un’opera minore nella carriera del leggendario regista.

Il film è stato recentemente celebrato su Twitter da Guillermo del Toro che ha così risposto a un tweet in cui veniva affermato che si tratta di uno dei film più sottovalutati di sempre:

I concur. Prodigious, nimble camera/actor staging. Out Donen’s Stanley Donen (or Minelli or Wellman) and has at heart a wonderful set of performances and a touching, delicate personal story disguised as a romp. I watch it every year at least once. https://t.co/uA7OthTiYU

— Guillermo del Toro (@RealGDT) 24 dicembre 2018