tempo di lettura 1'

Il 2019 è alle porte, e sarà un anno davvero ricco a livello di uscite cinematografiche.

Fandango, il principale servizio di biglietteria cinematografica online negli Stati Uniti, ha effettuato per conto di USA Today un sondaggio su 3.500 suoi utenti abituali per stabilire quali sono i film più attesi del nuovo anno, dividendoli per blockbuster, cinecomic “autonomo” (non sequel diretto), film d’animazione e thriller/horror.

Inutile dire che Avengers: Endgame è il film più atteso. Potete vedere le liste qui sotto:

BLOCKBUSTER PIÙ ATTESO

1. “Avengers: Endgame” 2. “Captain Marvel” 3. “Star Wars: Episode IX” 4. “Spider-Man: Far from Home” 5. “Toy Story 4” 6. “Glass” 7. “The Lion King” 8. “Aladdin” 9. “Dumbo” 10. “Joker” CINECOMIC AUTONOMO

1. “Captain Marvel” 2. “Joker” 3. “Dark Phoenix” 4. “Shazam!” 5. “Hellboy” FILM D’ANIMAZIONE

1. “Toy Story 4” 2. “How to Train Your Dragon: The Hidden World” 3. “Frozen 2” 4. “The Secret Life of Pets 2” 5. “The Lego Movie 2: The Second Part” HORROR/THRILLER 1. “It: Chapter Two” 2, “Us” 3. “Pet Sematary” 4. “Zombieland 2” 5. Untitled Annabelle Film

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!