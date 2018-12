tempo di lettura 1'

Incassi da record pernegli Stati Uniti.

Il documentario sulla Prima Guerra Mondiale diretto da Peter Jackson è stato acquisito dalla Warner Bros. che lo ha distribuito come film-evento attraverso il circuito Fathom Events (di proprietà di AMC, Cinemark e Regal) in due date. Il 17 dicembre il film ha incassato 2.3 milioni di dollari in 1.142 cinema sparsi per tutti gli Stati Uniti, un record per un evento di questo tipo. Giovedì è stato riproposto in mille cinema, e ha battuto il suo stesso record, incassando altri 3.4 milioni di dollari per un totale di 5.7 milioni di dollari.

Il documentario verrà proposto in una distribuzione ufficiale a New York, Los Angeles e Washington l’11 gennaio, e dovrebbe ampliarsi in altri territori il 1 febbraio. In questo modo, potrebbe partecipare alla corsa all’Oscar 2020.

Vi ricordiamo che They Shall Not Grow Old ha debuttato il 16 ottobre al London Film Festival (leggi la recensione | guarda la videorecensione) ed è stato presentato anche alla Festa del Cinema di Roma.

Jackson ha analizzato oltre 600 ore di materiale dell’archivio cinematografico dell’Imperial War Museums e da audio degli archivi della BBC, componendo poi il suo film e rimasterizzando le immagini in digitale 3D colorizzato con una tecnica innovativa.

Fonte: Variety