Un anno fa è stato annunciato che la Paramount e la Bad Robot di J.J. Abrams produrranno un remake americano di Your Name, il film anime didiventato in poco tempo un cult.

Ora in un’intervista con /Film’ lo sceneggiatore Eric Heisserer (Arrival, Bird Box) ha confermato che il remake reinventerà la storia originale “con un punto di vista occidentale”, ma questa volta su richiesta degli stessi detentori dei diritti del film giapponese:

Devo trovare la miglior versione della storia basandomi sul fatto che sono proprio loro a volere una versione live-action americana del film. Mi hanno proprio detto che se avessero voluto una versione live-action giapponese, l’avrebbero fatta loro. Ma vogliono vedere questa storia attraverso gli occhi di un occidentale. […] Questo non significa comunque che la mia versione avesse un approccio alla Ghost in the Shell.

Lo sceneggiatore cita ovviamente il remake live-action di Ghost in the Shell con protagonista Scarlett Johannsson, che ha scontentato critica e fan tra controversie di whitewashing e scelte di sceneggiatura poco convincenti.

