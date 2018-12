tempo di lettura 1'

si mantiene in testa al box-office italiano anche sabato: il film Disney raccoglie 673mila euro, in calo rispetto a venerdì, salendo a 8.3 milioni di euro. Seconda posizione per, che si sta difendendo con 664mila euro e un totale di 1.7 milioni in tre giorni, mentre al terzo postoè inarrestabile con 465mila euro e un totale di 20.1 milioni di euro: è l’unico film del 2018 ad aver raggiunto questa cifra. Oggi dovrebbe superare anche, diventando il maggiore incasso del biennio 2017/2018.

Quarta posizione per Moschettieri del Re, che incassa 422mila euro e sale a un milione di euro in tre giorni, mentre al quinto posto Amici Come Prima incassa 412mila euro e sfiora i sei milioni complessivi.

Al sesto posto, Spider-Man: Un Nuovo Universo raccoglie 229mila euro per un totale di un milione e mezzo, mentre al settimo posto Bumblebee raccoglie 202mila euro e sale a 2.3 milioni complessivi.