È stato un anno ricco di accadimenti nel mondo del cinema, fradi ogni genere e tipo (da Cannes a Venezia, passando per manifestazioni pop come il), il continuo affermarsi dei cinecomic nelle classifiche d’incasso e nelle preferenze di buona parte della stampa, il primo “flop” nella storia dii, l’addio a, le polemiche che vedono contrapposte (?) le piattaforme di streaming contro gli esercenti e i fruitori dell’esperienza cinematografica in sala.

Ma quali sono state le notizie più lette sulle pagine di BadTaste.it nel corso di questi 12 mesi?

Quest’anno abbiamo deciso di arricchire l’offerta delle nostre chart di fine anno con la lista delle news e degli articoli che hanno destato più interesse fra la nostra utenza.

Eccole qua sotto, dalla posizione 10 alla 1

(NB: ovviamente possono essere notizie non necessariamente andate online durante il 2018, ma per conteggio abbiamo tenuto conto del traffico generato nel solo 2018)

10. – Avengers: Infinity War, un personaggio è diventato “il più odiato da internet” per via di una mossa sconsiderata

[…] sui social che molte persone hanno riversato un’improvvisa ondata di “malcelato fastidio” verso un personaggio che, fino a qualche giorno fa, era uno dei più amati dal fandom: Star-Lord. Tutto questo astio si deve allo scatto d’ira di Peter Quill avuto nel momento in cui scopre che Thanos, per ottenere la Gemma dell’Anima, ha ucciso sua figlia Gamora, fidanzata (o “trombamica”?) proprio di Quill. L’ira in sé sarebbe del tutto giustificabile se non fosse che si manifesta in un momento cruciale: quello in cui Iron Man and co. stanno per sfilare il Guanto dell’Infinito a un Thanos reso più “mansueto” dagli sforzi di Mantis [continua a leggere la news…]

9. – Checco Zalone dirigerà se stesso, il nuovo film nel 2019

Il nuovo film di Checco Zalone uscirà nel 2019. Dopo averlo anticipato l’estate scorsa, lo conferma sul Fatto Quotidiano il produttore Pietro Valsecchi, che rivela che stavolta però alla regia non ci sarà più Gennaro Nunziante (che invece sta firmando Il Vegetale, con protagonista Fabio Rovazzi, in uscita a gennaio 2018), ma lo stesso Zalone [continua a leggere la news…]

8. – Avengers 4: cinque ipotesi (+1) su cosa può succedere nel sequel di Infinity War

Qualcosa dovrà accadere con Thanos, la morte di metà della popolazione terrestre e il guanto. Molti dovranno tornare, tante cose andranno corrette e sappiamo che ci saranno viaggi nel tempo coinvolti. Ma la domanda principale riguardo il prossimo film degli Avengers è: cosa accadrà proprio a Thanos? La legge invariabile dei fumetti prevede che se il villain non è sconfitto oggi sarà sconfitto domani, inevitabile. Ma coma sconfiggere qualcuno che il film stesso ha presentato come invincibile, in grado di massacrare Hulk all’inizio e dotato di poteri simili ad un dio alla fine? [continua a leggere l’articolo…]

7. – Fast & Furious 9: The Rock potrebbe non partecipare al film per via della “faida” con Vin Diesel

Sembrava uno stunt di marketing, invece nel backstage di Fast & Furious 8 Dwayne “The Rock” Johnson e Vin Diesel sono davvero finiti ai proverbiali ferri corti. Tutto era nato da un post pubblicato da Dwayne Johnson su Instagram ad agosto del 2016 (poi rimosso) in cui la star annunciava l’inizio della sua ultima settimana di riprese sul set del kolossal action. Nel testo che accompagnava il filmato, Johnson ha avuto parole d’oro per la Universal e per le colleghe donne, che ha definito come straordinarie. I toni sono cambiati nel momento in cui è passato a parlare dei suoi colleghi maschi, etichettati come non professionali e “rammolliti”. [continua a leggere la news…]

6. – Star Wars: Gli Ultimi Jedi, alcuni cinema stanno esponendo fuori dalle sale un curioso avviso agli spettatori

Sta destando non poca curiosità un avviso che alcuni cinema del circuito AMC stanno esponendo fuori da alcune sale americane per avvertire gli spettatori di Star Wars: Gli Ultimi Jedi di un dettaglio peculiare presente nel film di Rian Johnson. [continua a leggere la news…]

5. – Avengers: Infinity War, un errore di doppiaggio “cancella” un Vendicatore dal film?

Alla fine, Occhio di Falco non è presente in Avengers: Infinity War. Molti si sono insospettiti quando uno dei “Vendicatori fondatori” è rimasto completamente escluso dalla campagna promozionale, sembrava che ci fosse dietro un disegno, che la sua apparizione sarebbe stata uno dei colpi di scena del film, e invece il suo ruolo è stato relegato a una semplice menzione. [continua a leggere la news…]

4. – Avengers: Infinity War, il regista spiega il finale e conferma una teoria sulla Gemma dell’Anima

Joe Russo ha fatto visita agli studenti della Iowa City High School qualche giorno fa per parlare di Avengers: Infinity War.

Sebbene il regista avesse avvisato di non porre domande spoilerose, gli studenti hanno fatto un po’ orecchie da mercante e hanno interrogato il regista su alcuni, interessanti aspetti relativi alla pellicola ora nelle sale cinematografiche. [continua a leggere la news…]

3. – Avengers: Infinity War, la scena dei titoli di coda descritta nel dettaglio

C’è una sola scena extra alla fine di Avengers: Infinity War e arriva alla conclusione dei titoli di coda della pellicola dei fratelli Russo. Nel corso della promozione i due registi hanno ammesso di aver considerato l’idea di non inserire alcuna sequenza alla fine del film (e visto il finale, da un certo punto di vista può essere anche comprensibile). Tuttavia la produzione ha avuto un ripensamento e ha deciso di girare la scena dopo la fine delle riprese di Avengers 4. [continua a leggere la news…]

2. – Ecco 25 film in cui le scene di sesso non sono state simulate

[…] L’atto sessuale sul grande schermo è spesso omesso, censurato o malamente simulato. Ma nei 25 film riportati invece è tanto reale quanto tangibile (a volte creato anche con l’ausilio di controfigure), aspetto che cerca comunque di non sfociare nel pornografico. [continua a leggere la news…]

1. – Avengers 4: quello che succederà e chi tornerà nel film stando alle anticipazioni già trapelate

[…] Facciamo quindi il punto su tutto ciò che già sappiamo di Avengers 4: chiaramente partiremo dal finale di Infinity War e faremo speculazioni sulla storia del prossimo film, perciò l’articolo è da considerare come SPOILER. [continua a leggere la news…]

