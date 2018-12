tempo di lettura 1'

Disney protagonista ancora una volta nei cinema italiani:rimane in testa l’ultimo weekend dell’anno grazie a 3.2 milioni di euro, in forte aumento rispetto a una settimana fa. Il musical sale così a 9.3 milioni di euro complessivi.

Seconda posizione per La Befana Vien di Notte, che incassa 2.7 milioni di euro in quattro giorni, un buon risultato per la commedia fantasy di Michele Soavi che ottiene anche la miglior media per sala della classifica. Terzo posto per Bohemian Rhapsody, che continua a battere record: 1.9 milioni di euro per la pellicola con Rami Malek, che sale a 20.8 milioni complessivi battendo anche gli incassi di La Bella e la Bestia e diventando il maggior successo dai tempi di Quo Vado? di Checco Zalone.

Al quinto posto Amici come Prima incassa 1.8 milioni di euro e sale a 6.5 milioni complessivi, mentre apre al quinto posto Moschettieri del Re, con quasi 1.7 milioni di euro in quattro giorni. Al sesto posto Spider-Man: Un Nuovo Universo incassa un milione di euro, salendo a 1.8 milioni complessivi, mentre al settimo posto Bumblebee incassa 848mila euro e sale a 2.6 milioni di euro. Ben is Back, all’ottavo posto, incassa mezzo milione di euro salendo a quasi 1.4 milioni di euro, mentre al nono posto Un Piccolo Favore incassa 283mila euro e sale a due milioni complessivi. Chiude la top-ten Il Testimone Invisibile, che incassa 268mila euro e sale a 1.9 milioni di euro.