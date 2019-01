tempo di lettura 1'

Chiusura di 2018 tutta italiana al box-office:domina infatti la classifica il 31 dicembre, incassando 547mila euro e salendo a 3.4 milioni di euro. L’incasso è in linea con, che a San Silvestro 2017 raccolse poco meno di 600mila euro.

Sale al secondo posto Moschettieri del Re, che incassa 346mila euro e sale a 2.1 milioni di euro. Al terzo posto Il Ritorno di Mary Poppins incassa 315mila euro, salendo a 9.7 milioni di euro (oggi supererà i dieci milioni), mentre al quarto posto Bohemian Rhapsody incassa 314mila euro e supera i 21 milioni complessivi.

Chiude la top-five Amici Come Prima, che incassa 215mila euro e sale a 6.8 milioni di euro. Al sesto posto Spider-Man: Un Nuovo Universo incassa 116mila euro e sfiora i due milioni complessivi, mentre al settimo Bumblebee incassa 104mila euro e sale a 2.7 milioni complessivi.

Ben is Back all’ottavo posto incassa 93mila euro, salendo a un milione e mezzo, mentre al nono posto Old Man and the Gun incassa 76mila euro e sale a 926mila euro complessivi. Chiude la top-ten 7 Uomini a Mollo, incassando 65mila euro e salendo a 844mila euro complessivi.