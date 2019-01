tempo di lettura 1'

Fumetti, graphic novel, manga. In tutto i film di supereroi in arrivo nel corso del 2019 saranno ben 10, dall’attesissimo, il gran finale che celebrerà il percorso decennale dei Marvel Studios, a, il film distribuito dalla Warner Bros. che darà il via a una nuova “etichetta” parallela dell’Universo DC.

La 20th Century Fox, dopo alcuni “incidenti di percorso”, porterà finalmente al cinema X-Men: Dark Phoenix e i Nuovi Mutanti, mentre la Sony proporrà – sempre in collaborazione con la Marvel – il secondo capitolo in solitario dedicato al Peter Parker di Tom Holland, Spider-Man: Far From Home.

Potete scoprire tutti i film in uscita attraverso la galleria qui di seguito.

Glass | 17 gennaio 2019 (ITA)

Alita: Angelo della Battaglia | 14 febbraio 2018 (ITA)

Captain Marvel | 6 marzo (ITA)

Shazam! | 4 aprile 2019 (ITA)

Hellboy | 12 aprile 2019 (ITA)

Avengers: Endgame | 24 aprile (ITA)

X-Men: Dark Phoenix | 6 giugno 2019 (ITA)

Spider-Man: Far From Home | 4 luglio 2019 (ITA)

New Mutants | 25 agosto 2019 (ITA)

Joker | 4 ottobre 2019 (USA)



















