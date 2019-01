tempo di lettura 2'

A conclusione 2018,ed– come tanti altri – hanno pubblicato le loro classifiche dei migliori film dell’anno.

Del Toro nel 2018 è stato presidente di giuria al Festival di Venezia: non è quindi un caso che tra i suoi film preferiti numerosi provengano proprio da lì. Ma ci sono anche First Reformed di Paul Schrader (presentato a Venezia l’anno prima, ma uscito negli USA nel 2018), Mission: Impossible – Fallout e il film d’animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo. Ecco la sua lista:

“Roma”

“You Were Never Really Here”

“Leave No Trace”

“The Rider”

“First Man”

“Sorry to Bother You”

“Killing” (Tsukamoto)

“The Favourite”

“Mandy”

“First Reformed”

Anche Edgar Wright ha adorato Roma, così come Mandy con Nicolas Cage, You Were Never Really Here e First Reformed,

“Roma”

“Mandy”

“Eighth Grade”

“They Shall Not Grow Old”

“Can You Ever Forgive Me?”

“Cold War”

“Searching”

“Mission Impossible: Fallout”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

“Hereditary”

“Leave No Trace”

Wright ha anche elencato una serie di pellicole “meritevoli di essere menzionate”, e cioè Sorry to Bother You, Bad Times at the El Royale, Old Man and the Gun, Shadow, Il Primo Uomo, Ghost Stories, Wildlife, Annihilation, L’isola dei Cani, Ray & Liz. Ma non è tutto, il regista ha elencato anche i film che aveva visto nel 2017 e che sono usciti nel 2018 (ovviamente molti sono di Venezia, dove era stato giurato):

“First Reformed”

“Custody”

“On Body and Soul”

“Foxtrot”

“You Were Never Really Here”

“Lean on Pete”

“Thoroughbreds”

“Beast”

“The Insult”

“Sweet Country”

Fonte: Indiewire