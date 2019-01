tempo di lettura 1'

Nonostante la fonte – Omega Underground – sia generalmente affidabile, è meglio impiegare tutte le dovute cautele.

Il sito segnala che Dan Aykroyd e Bill Murray sarebbero entrati a far parte del cast del sequel di Benvenuti a Zombieland, film diretto da Ruben Fleischer. Per il primo si tratterebbe eventualmente di un debutto assoluto nella franchise, mentre per il secondo di un ritorno, visto che era già apparso nel primo capitolo con un memorabile cammeo. Non si conoscono i dettagli della loro presenza a eccezione del fatto che interpreteranno una versione fittizia di loro stessi.

Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin torneranno nel cast.

Uscito nel 2009, Benvenuti a Zombieland seguiva le vicende di quattro sconosciuti che si incontravano nel bel mezzo di un’apocalisse zombie e che finivano per unire le forze per affrontare le avversità. Costato solo 24 milioni di dollari, ne incassò più di 100 in tutto il mondo (e altri 50 in home video).