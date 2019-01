tempo di lettura 13'

Il 2019 si apre con la conclusione della nostra visita al set di, che si è svolta ad Austin, Texas, negli studi del regista Robert Rodriguez.

Dopo aver trascorso il pomeriggio in visita ai Troublemaker Studios, chiudiamo la giornata in un campo di football poco fuori il centro città, dove si stanno girando alcune scene del film in cui si svolge una gara di motorball, sport estremamente violento e spettacolare nel quale cyborg dotati di pattini somiglianti a dei grossi rollerblade si contendono il possesso di una sfera da condurre a fine tracciato, allo scopo di vincere la gara.

A colpire da subito la grandezza dei green screen montati sull’erba e il centinaio di comparse dal look vagamente emo-punk. La star della serata però è indubbiamente Christoph Waltz, che gira la scena in cui si trova come spettatore sugli spalti. L’attore austriaco veste i panni del Dr. Dyson Ido, scienziato che diventa il padre surrogato di un cyborg, Alita, dopo averla recuperata in una discarica del 26esimo secolo. Ido scopre che Alita è una sorta di “Angelo della Morte” che potrebbe rompere il cerchio di terrore e distruzione nel quale ruota il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra globale.

Tra un ciak e l’altro veniamo accompagnati in una stanza all’interno della struttura sportiva dove poco dopo arriva Robert Rodriguez, con immancabile cappellino, anelli vistosi e stivaloni texani neri:

Cosa ha dato il via a questa collaborazione con James Cameron e Jon Landau?

Non avrei mai immaginato che avrei diretto qualcosa per loro. Conosco Jim da 20 anni, ci siamo sempre frequentati e abbiamo sempre parlato. Mi ricordo quando gli mostrai il mio primo montaggio di Desperado, e mentre aspettavo che lo guardasse, mi fece leggere alcuni dei suoi script, quello famigerato di Spider Man e quello di Avatar. Era il 1994. Ci conosciamo da parecchio. Ma poi per un po’ di anni ci siamo persi di vista, anche se siamo sempre stati in contatto. Quando vide a casa mia la stanza in cui montavo i miei film ne fu ispirato e decise di allestire una stanza simile a casa sua. Sono stato uno dei primi a farlo mentre giravo Desperado e Dal Tramonto all’Alba, e da lì l’ha fatto anche lui per Titanic. Quindi ci siamo sempre apprezzati a vicenda. Un giorno sono andato a trovarlo per parlare di uno show che avevo chiamato The Director’s Chair, perché mi sarebbe piaciuto intervistarlo. Quella sera dopo avermi parlato di Avatar, mentre me ne stavo tornando alla macchina e mi sentivo anche dispiaciuto per averlo tenuto a parlare per quattro ore, mi sono detto “Ma aspetta un attimo, se lui sta facendo Avatar chi farà Battle Angel?”. Me lo domandai senza però aver la presunzione che sarei potuto essere io. Allora sono tornato indietro a chiederglielo. Gli ho suonato alla porta e lui mi ha risposto: “Hai altri 15 minuti?”. Siamo tornati dentro, ha messo su un video con una presentazione visiva del fumetto, mi ha dato lo script e mi ha detto che non l’aveva mai finito, perché Avatar era stato finito prima. Non gli era mai piaciuto davvero lo script, aveva sempre pensato di rimetterci mano ma poi si era buttato su Avatar. “Se riesci a capire come fare a sistemarlo, allora è tuo”. Sono andato a casa con queste 180 pagine di bozza, e da lì ci ho lavorato sopra gratis, cercando di tagliare almeno 60 pagine. Ma è tutto ancora lì. Non l’ho riscritto infatti, l’ho solo sistemato come se fossi stato un editor, ho riscritto giusto un paio di cose per riempire dei buchi. Avevo delle idee su come sviluppare e arricchire alcuni personaggi. Oltre a queste 180 pagine ce n’erano anche di 600 note. In pratica ho passato l’estate a lavorarci su e quando gliel’ho rispedito mi ha dato l’ok per farlo.

In realtà c’è davvero molto da fare e le persone si stupiscono quando realizzano che facciamo così tanto in poco tempo!Come sei riuscito ad abituarti a un processo di creazione di un lungometraggio completamente diverso dal tuo precedente modo di lavorare?

Non credo che il processo sia poi così diverso, c’è sempre molto da fare perché giriamo parecchie scene ogni giorno. Infatti proprio Jim l’ultima volta che ha fatto visita al set ha detto: “Non voglio rallentarvi!”. Più tardi gli ho mandato un messaggio con scritto: “Oggi abbiamo battuto il record di set up, abbiamo girato tantissime scene!” Infatti la sua presenza ci ha dato la carica. In realtà c’è davvero molto da fare e le persone si stupiscono quando realizzano che facciamo così tanto in poco tempo, motivo per cui ho deciso di fare tutto a Austin: la crew con cui lavoro è la più veloce di sempre. Anche le riprese in 3D e il fatto di avere tutta questa attrezzatura Weta a disposizione ci danno la possibilità di girare al meglio una scena in poco tempo. Cosa che in genere non accade per i film di questa portata.

Ma il modo di lavorare in questo film è senz’altro più tradizionale rispetto a come eri abituato in passato. Come hai gestito l’aspetto creativo?

Non è tanto una questione di processo lavorativo ma di dimensioni lavorative. Diventa semplicemente più grande quello che normalmente sai già come fare. E il fatto di saper fare molte cose mi sta aiutando con Alita, quando giriamo una scena con Bill Hope (direttore della fotografia, ndr) lui lo sa che anche io ho fatto il direttore della fotografia e che so pure montare, un vero lusso quando si è sul set perché nel momento in cui lui mi chiede “Ah quindi non la giriamo così questa scena?” e io: “Non la useremo mai, da montatore ti posso dire che non la useremo.” In genere per un montatore bisognerebbe girare tutta una serie di scene, ma potendo fare questa scelta sul set faccio risparmiare un sacco di tempo. Sei più veloce, più efficiente, ottenendo lo stesso risultato. È un grande lusso che in passato non ho mai avuto. Se volevo girare un’altra scena non potevo farlo perché non ne avevamo il tempo, perché l’obiettivo era sempre quello di girare un film più grande rispetto ai soldi che avevo a disposizione. Qui invece possiamo permetterci qualsiasi cosa ed è la cosa più piacevole. Poter lavorare con una troupe grandiosa, che non mi sarei mai potuto permettere, e avere a disposizione attrezzature che non mi sarei mai potuto permettere, beh è davvero divertente. Tutti i film sono dei compromessi, e quando li fai nel modo in cui ero abituato a farli io, i compromessi a cui devi scendere sono molti di più di quelli che vorresti, qui invece non è così.

Dopo aver fatto tutti i tuoi film per conto tuo, ti è pesato dover delegare?

È interessante, perché verrebbe da pensare che se si fanno più cose insieme non si è in grado di concentrarsi. Credo invece sia il contrario. Una volta non era possibile filmare e guardare il risultato in 3D in tempo reale, per il modo in cui funzionavano le apparecchiature, con la camera che spesso era su una giraffa, quindi a quel punto lo guardavo dalla tenda. Ma il fatto di essere in grado di svolgere tutti gli aspetti del lavoro mi rende tutto più liscio: non basta avere solo un’idea di come funzionino. Sapere davvero come funzionano fa risparmiare tempo, quindi sono felice di aver fatto la mia gavetta e aver imparato tutto. Si dirige meglio, sei in grado di dire ai collaboratori come risolvere un problema immediatamente. Quando do’ dei consigli a chi si occupa degli effetti visivi loro sono felicissimi. Allo stesso tempo sono contento di avere un grande direttore della fotografia dal quale posso imparare, o un compositore o un cameraman di talento. E io ho voglia di imparare da tutti i miei collaboratori. E ovviamente da Jim.