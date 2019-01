tempo di lettura 2'

, il nuovo con, è il film originale Netflix più visto di sempre nella prima settimana di lancio sulla piattaforma, con oltre 45 milioni di account che si sono collegati in tutto il mondo.

Tuttavia se da una parte la piattaforma streaming festeggia tale traguardo, dall’altra viene messa di fronte ad una particolare e pericolosa challenge che ha preso piede dopo la visione del film. La “Bird Box Challenge” consiste infatti nel cercare di “sopravvivere” agli eventi quotidiani che ci circondano ma bendati, come la protagonista del lungometraggio.

Data la particolare natura potenzialmente molto pericolosa per i partecipanti alla challenge Netflix USA si è esposta su Twitter mettendo in guardia tutti i fan:

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) 2 gennaio 2019