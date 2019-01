tempo di lettura 5'

La divisione nazionale della Disney ha diffuso i dettagli delle varie edizioni home video di, il film Pixar che ha incassato ben 1.242 milioni di dollari al box office globale.

Il lungometraggio è disponibile da ieri in Digital HD, mentre dal 16 gennaio arriverà nei negozi su supporto fisico.

Ecco, a seguire, tutti i dettagli grazie al comunicato stampa:

DISNEY•PIXAR “GLI INCREDIBILI 2” DAL 2 GENNAIO SULLE PIATTAFORME DIGITALI E DAL 16 IN DVD E BLU-RAY

Tra i contenuti extra il mini-documentario inedito su Edna Mode, scene alternative, nuovi particolari mai raccontati sulla realizzazione del film, featurette sui più geniali artisti creativi della Pixar e molto altro ancora.

Non è un’esagerazione dire che ai fan Disney•Pixar di tutto il mondo negli ultimi 14 anni fosse davvero mancata la famiglia di supereroi più Incredibile di sempre! Gli Incredibili 2 (Disney•Pixar), il sequel dell’amatissimo film premio Oscar Gli Incredibili uscito nel 2004, ha scatenato reazioni super-positive da parte di critica e pubblico ottenendo il 93 % di gradimento su Rotten Tomatoes e volando in vetta alla classifica dei film d’animazione campioni d’incassi con oltre un miliardo di dollari guadagnati ai box office mondiali. I fan possono nuovamente godersi le avventure della Super-Famiglia Parr dal 2 gennaio sulle piattaforme digitali iTunes, Google Play, Chili, Rakuten, Playstation Store e Microsoft Store e dal 16 gennaio in DVD e Blu-ray.

Il divertimento sarà davvero Incredibile grazie a contenuti extra come le scene inedite che vedono protagonisti i personaggi più amati del lungometraggio e che danno voce anche ai filmakers che li hanno resi super sul grande schermo. I fan avranno a disposizione featurette aggiuntive come “Due Analisi di SuperScene”, clip che svelano il making of delle scene più amate del film, tra cui la lotta tra Mrs. Incredible e il procione, e “Il tipo più tosto del mondo dello spettacolo” in cui è lo stesso Samuel L. Jackson a illustrare il rapporto col personaggio a cui dà la voce nel doppiaggio originale del film, Siberius (noto anche come Lucius Best).

Tra i contenuti extra anche l’incontro con l’Incredibile team produttivo del film all’interno dei Pixar Animation Studios, clip sui personaggi più amati e le loro avventure cult, dieci scene inedite corredate dai commenti del regista Brad Bird, il commovente corto animato Bao (il più lungo mai realizzato dalla Pixar nonché il primo diretto da una donna, Domee Shi) arricchito da una gustosa featurette su come i ravioli abbiano preso vita all’interno della storia e molto, molto altro ancora.

Ne Gli Incredibili 2 Helen è a capo di una campagna per riportare in auge i Supereroi, mentre Bob esplora l’eroismo della vita quotidiana in famiglia con i figli Violet, Dash e il piccolo Jack-Jack (i cui superpoteri stanno per essere scoperti). La loro vita cambia però traiettoria quando spunta un nuovo villain che, con un brillante e pericolosissimo piano, mette a repentaglio le sorti di tutti. I Parr non si tirano mai indietro davanti a una sfida, specie quando hanno Siberius al loro fianco. Ecco tutto ciò che rende questa famiglia così Incredibile!

Incredibile anche il doppiaggio italiano che vanta, tra le altre, le voci di Amanda Lear (la visionaria Edna Mode), Bebe Vio (la giovane supereroina Voyd), Ambra Angiolini (l’imprenditrice esperta di tecnologia Evelyn Deavor), Orso Maria Guerrini (Rick Dicker), Tiberio Timperi (il conduttore di talk show Chad Brentley) e l’attrice candidata al Golden Globe Isabella Rossellini (nel ruolo di un’elegante e carismatica ambasciatrice a sostegno della legalizzazione dei supereroi).

Scritto e diretto da Brad Bird (Il Gigante di Ferro, Gli Incredibili, Ratatouille) e prodotto da John Walker (Gli Incredibili, Tomorrowland – Il Mondo di Domani) e Nicole Paradis Grindle (coproduttrice del corto animato Sanjay’s Super Teame di Toy Story 3), Gli Incredibili 2 vede John Lasseter come produttore esecutivo. Gli Incredibiliè stato il film che ha fatto conoscere al grande pubblico il compositore premio Oscar Michael Giacchino (Up, Tomorrowland – Il Mondo di Domani) che a sua volta ha fatto ritorno nell’universo de Gli Incredibili 2 per crearne una nuova colonna sonora originale.

CONTENUTI SPECIALI (possono variare in base alle piattaforme )

IN ESCLUSIVA DIGITALE:

Il tipo più tosto del mondo dello spettacolo – Samuel L. Jackson racconta come la sua infanzia all’insegna dell’amore per i fumetti abbia plasmato la sua passione per i film e lo storytelling creativo.

2 Analisi di super scene – Clip di approfondimento su specifiche scene del film (come la lotta tra il Procione e Mrs. Incredible) attraverso molteplici punti di vista creativi: dalla coreografia dell’azione, al design del set fino allo sviluppo della storia

Blu-ray & Digital:

Un corto tutto nuovo: “Zietta Edna”– Quando Bob Parr fa visita alla designer di costumi per supereroi Edna Mode chiedendole aiuto per il suo piccolo e iperattivo Jack Jack, Edna mette a punto una tutina per contenere i poteri apparentemente illimitati del bimbo.

10 Scene eliminate con introduzione– Fuga Suburbana, Kari rivisitata, Il ritorno dei Super, Che strigliata!, Provino in ritardo, Giornata fiacca, Siberius e Signora, Rapina al ristorante, Sfilata di moda, Falla di sicurezza.

Super Cose– Dagli edifici ai veicoli, dai costumi agli oggetti di scena: ogni film d’azione che si rispetti può vantare un sacco di piccolo e grandi dettagli davvero Incredibili!

Eroi & Cattivi – Una selezione di mini-docs sui retroscena e le principali idee di design dietro alla realizzazione dei personaggi de “Gli Incredibili 2”. Il tutto impreziosito dalle voci dei doppiatori/attori e del regista Brad Bird insieme agli interventi dei creativi Pixar che raccontano abbiano miscelato tutti gli elementi per dare così tanta vitalità ai protagonisti del film.

Ralph Eggleston: Scenografo– Una breve retrospettiva su tutte le svariate modalità in cui la vision di un unico designer (Ralph Eggleston) abbia influenzato il look, il mood e i personaggi della Pixar raggiungendo l’apice ne “Gli Incredibili 2”.

Caffè forte: lezioni di animazione con Brad Bird– La passione per l’animazione del regista Brad Bird risale alla sua infanzia a cui ha fatto seguito l’esperienza di mentorship in Disney sotto la guida di Milt Kahl. Questa è l’occasione per immergersi profondamente nei primi anni di lavoro di Brad presso gli studi d’animazione Disney e, di seguito, in quelli passati alla Pixar.

Percorsi per la Pixar: Eroi di tutti i giorni– Il cuore de “Gli Incredibili 2” sono le dinamiche in ambito famigliare e le sfide quotidiane che ogni genitore che lavora si trova ad affrontare. In questa clip viene data voce alle mamme e ai papà che lavorano in Pixar. Raccontano il loro legame personale con il film e le strategie che hanno adottato per mantenere un equilibrio tra famiglia e lavoro.

SuperBimbo– A metà strada tra un documentario e un videoclip hip hop presentato da Frankie e Paige della serie Disney Channel “Bizaardvark”, la clip racconta, con un ritmo accattivante, come sia stato creato il personaggio di Jack-Jack sul grande schermo (dal design agli effetti speciali passando per l’animazione).

Commento audio– Aneddoti e racconti in merito al film dalle voci di Alan Barillaro (Supervising Animator), Tony Fucile (Supervising Animator, Story Artist e Character Designer), Dave Mullins (Supervising Animator) e Bret Parker (Animation Second Unit e Crowds Supervisor).

Corto cinematografico: “Bao”– Una mamma cinese non più nel fiore degli anni soffre della “sindrome del nido vuoto” fino a che non le viene data una seconda occasione di maternità quando uno dei suoi ravioli prende vita diventando un vivace e allegro “bimbo-raviolo”.

La creazione di “Bao”– La regista Domee Shi condivide con gli spettatori la sua ricetta segreta per realizzare un corto animato. Ha quindi occasione di raccontare la propria ricchissima eredità culturale, il prezioso rapporto con la madre, l’amore per il cibo e tutti gli altri ingredienti necessari per l’ottima riuscita del food-fantasy “Bao”.

Sigle Personaggi, Vecchie pubblicità di giocattoli, Trailer e Pubblicità.