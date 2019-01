Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Abbiamo già parlato, in passato, di deepfake, parola composita nata su Reddit che ormai indica convenzionalmente quei software che, in maniera simile ai vari filtri di Snapchat e social vari ed eventuali, permettono di appiccicare il volto di una persona sopra quello di un’altra.

Tecnologia che ha prodotto video assurdi come quello che ha piazzato la faccia di Nicolas Cage in pellicole ben note come L’Uomo d’Acciaio, Indiana Jones, Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio o serie tv come Game of Thrones o quello che ha messo il viso di Harrison Ford sopra quello di Alden Ehrenreich in alcune sequenze di Solo: a Star Wars Story.

Ma abbiamo anche menzionato il risvolto inquietante dei “film porno interpretati dalle star” in cui il medesimo procedimento viene impiegato in ben altro contesto.

In una recente intervista rilasciata al Washington Post, Scarlett Johansson ha avuto modo di dire la sua in materia:

Chiaramente non mi riguarda più di tanto fondamentalmente perché, per quanto sia umiliante, la gente pensa che io non sia effettivamente in un porno. Legalmente ritengo sia uno sforzo inutile, fondamentalmente perché internet è un wormhole gigantesco che divora sé stesso. Ed è anche triste constatare come, nel dark web, ci siano cose ben peggiori di queste. Penso che spetti a ciascun individuo il diritto di combattere per la tutela della propria immagine, chiedere i danni etc etc.

Poi ogni nazione ha le sue leggi in materia di diritti sull’immagine di una persona, quindi potresti anche essere in grado di farla rimuovere da siti americani, ma magari in Germania non puoi fare altrettanto perché hanno regole diverse. Il copyright della tua immagine, magari, non è valido oltre oceano. E, purtroppo, è una strada che ho percorso tante, tante volte in passato. Cercare di proteggere te stessa da internet e le sue depravazioni è sostanzialmente una causa persa. Internet è un altro posto dove il sesso vende e le persone vulnerabili diventano delle prede. Niente può impedire a qualcuno di ritagliare la mia faccia e appiccicarla sul corpo di un’altra persona facendo sembrare la cosa stranamente realistica e desiderabile. Non ci sono regole su internet, è un abisso che rimane ingovernabile e che, magari, resiste a delle leggi che valgono solo negli Stati Uniti.