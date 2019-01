tempo di lettura 1'

L’ultima regia di, il regista del cult anni ’80 Scuola di Mostri, vuole tornare dietro alla macchina da presa a venti sei anni di distanza dal suo ultimo film, RoboCop 3.

In una recente intervista (via SlashFilm) ha dichiarato che la sua priorità “è trovare qualcosa che lo rimetta attivamente dietro alla macchina da presa”. Drekker, ultimamente, ha lavorato insieme al sodale Shane Black (co-autore di Scuola di Mostri) alla sceneggiatura di The Predator e insieme stanno collaborando al reboot della serie tv inglese Agente Speciale (The Avengers) già diventata un film nel 1998 interpretato da Ralph Fiennes e Uma Thurman, vincitore, l’anno successivo, del Razzie Award al peggior prequel, remake, rip-off o sequel.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!