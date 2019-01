tempo di lettura 2'

Da quandoha abbandonato l’incarico di conduttore della 91esima edizione degli Oscar, l’Academy non ha annunciato alcun sostituto. Siamo a gennaio, domenica si terranno i Golden Globes e il giorno dopo inizierà la fase di votazione per le nomination: gli Oscar insomma sono sempre più vicini e serve un conduttore.

In un’intervista esclusiva che andrà in onda nel programma di Ellen DeGeneres, Hart ha rivelato di essere pronto a tornare sulla sua decisione e guidare nuovamente la cerimonia che si terrà a fine febbraio:

Lasciando quest’intervista prometto che terrò in considerazione questa nostra conversazione. È una conversazione che avevo davvero bisogno di fare, sono felice di averla fatta. Sono felice che si sia trattato di una chiaccherata autentica e reale come speravo.

L’attore, lo ricordiamo, si era ritirato dopo le controversie su alcune battute e considerazioni omofobe che aveva fatto anni fa di cui si era già scusato in passato ma di cui non si voleva scusare nuovamente (come da richiesta dell’Academy). Nell’annunciare il suo ritiro, il 6 dicembre, l’attore si è comunque scusato.

Nell’intervista, Ellen ha spiegato di essersi messa in contatto con i dirigenti dell’Academy per chiedere che venga riconsiderata l’idea di far condurre la cerimonia a Hart. A quanto pare ha ricevuto una risposta piuttosto ottimistica:

Mi hanno detto che vogliono che conduca la cerimonia, e che forse ha frainteso la situazione o che la cosa è stata gestita male, o forse noi stessi abbiamo detto la cosa sbagliata. Ma vogliamo che conduca gli Oscar. Qualsiasi cosa possiamo fare la faremo: vogliamo che conduca gli Oscar.

La DeGeneres, che ricordiamo ha condotto gli Oscar ed è sposata con Portia DeRossi, ha dato un forte sostegno a Hart nell’intervista:

Se condurrai tu la cerimonia degli Oscar avremo classe, ilarità, sofisticatezza sul palco, e sarà un momento di crescita personale per te. Molte persone si faranno da parte, ma tu dovrai essere l’adulto, dovrai dire “capisco” e non prestare attenzione a queste polemiche. Ci sono tantissimi hater e troll là fuori. Qualsiasi cosa succeda su internet, non prestare attenzione. È un gruppo ristretto di persone che urlano. Chi ti ama è la maggioranza, e vogliamo tutti vederti condurre gli Oscar.

L’intervista, nella quale Hart ha spiegato quanto è ora consapevole degli sbagli commessi anni fa ma anche di sentirsi vittima di un tentativo di distruggerlo, andrà in onda oggi.