Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Direttamente dall’artbook diarrivano nuove dichiarazioni da Bob Persichetti, co-regista del film animato.

In un piccolo estratto parla del coinvolgimento e del lavoro di Liev Schrieber come doppiatore del villain Kingpin:

Liev Schrieber è stata la seconda persona che abbiamo scelto per il progetto [dopo Nicolas Cage per Spider-Man Noir].

[..] La prima registrazione è stata fantastica. Liev è venuto con una backstory ed una voce da abbinare, poi ha infilato dei piccoli fazzoletti nel naso donandogli quella sonorità nasale che suonava bene. Liev metteva alla prova le battute, quindi se una di queste non le sembrava giusta chiedeva informazioni al riguardo. Come attore vuole giustificare il motivo per cui quel personaggio sta dicendo o facendo quelle determinate cose, il che è meraviglioso. Tutto il cast non si limita ad agire e sono tutti consapevoli del controllo qualità e quello che i loro personaggi farebbero o non farebbero.