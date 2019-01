tempo di lettura 1'

Continua l’ottimo andamento del botteghino italiano in questo inizio di 2019. E la distanza trasabato si è assottigliata fino a quasi ad annullarsi: entrambe le pellicole hanno raccolto infatti quasi 1.2 milioni di euro, con il film d’animazione in testa per una manciata di euro (per un totale di 5.6 milioni di euro in cinque giorni) e il cinecomic avvantaggiato dalla miglior media per sala (e un totale di 5.2 milioni di euro in cinque giorni).

Ottima, anche se ben distante, anche la seconda posizione di La Befana Vien di Notte, che incassa 622mila euro e sale a 6.1 milioni complessivi. Al quarto posto Moschettieri del Re raccoglie 423mila euro e sale a 3.8 milioni complessivi, mentre al quinto posto funge da controprogrammazione Van Gogh – Sulla Soglia dell’Eternità con 403mila euro e un totale di 832mila euro in tre giorni. Le altre nuove uscite: all’ottavo posto Vice – L’Uomo nell’Ombra incassa 227mila euro e sale a 433mila euro in tre giorni, Suspiria al decimo incassa 138mila euro e sale a 567mila euro in cinque giorni.