La tradizione annuale dicontinua: anche nel 2018, il regista si è segnato ogni singolo film, serie tv, cortometraggio, spettacolo teatrale e libro che ha letto, pubblicando poi la lisyta sul suo sito ufficiale

Come sempre, Soderbergh si tiene molto aggiornato sulle nuove uscite, e non nasconde di rivedere più volte alcuni film, come nel caso di Ready Player One che ha visto due volte, o inevitabilmente Ocean’s 8 (di cui è produttore). Come ogni anno, poi, ha rivisto alcuni film del suo amico David Fincher – questa volta è toccato a The Social Network e Panic Room. Ha visto serie tv come Maniac, Black Mirror: Bandersnatch, o suoi film in produzione come The Laundromat (le cui riprese sono iniziate a ottobre).

Ecco la lista completa:

LEGENDA

Maiuscolo, grassetto: FILM

Maiuscolo, grassetto, asterisco: CORTOMETRAGGIO

Maiuscolo: SERIE TV

Inclinato: Libro

Tra virgolette: “Spettacolo teatrale”

Inclinato tra virgolette: “Racconto breve”