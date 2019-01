Spoiler

Direi che è il personaggio più forte – in termini di poteri e di abilità – nell’Universo Marvel. Quindi sarà praticamente dinamite vedere Brie interpretare un personaggio come quello. Voglio dire, gli Avengers questa volta devono scontrarsi contro avversità davvero toste questa volta – lo abbiamo visto in Infinity War – quindi ora sappiamo che serve qualcosa di potente come Thanos. A un certo punto scopriremo quanto lei sia potente e di cosa sia capace. È una delle poche persone nell’Universo Marvel in grado di viaggiare nel tempo, quindi…

Durante un’intervista a Entertainment Tonight , Samuel L. Jackson sembra essersi lasciato sfuggire un’informazione molto importante circa i poteri di Carol Danvers / Captain Marvel. Poteri che a quanto pare potrebbero essere molto utili in, come molti avevano immaginato dopo aver visto la scena nei titoli di coda di

Insomma, sembra ufficiale che Carol sarà l’elemento in grado di risolvere la situazione dopo il tragico finale di Infinity War, anche se non sappiamo ancora bene come.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile 2019. Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

