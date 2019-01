tempo di lettura 1'

Paolo Paoloni è morto a 89 anni. L’attore era conosciuto soprattutto per il ruolo del Megadirettore Galattico (“Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam”) a capo della Megaditta in(1975),(1976),(1993),(1996) e(1999).

Nato a Bodio, in Svizzera, Paoloni nella sua carriera ha lavorato a teatro sia come attore che come regista e in tv (Don Matteo, Nebbia in Val Padana). Al cinema ha recitato anche in commedie come Il Marchese del Grillo, In Nome del Popolo Italiano e, più recentemente, in Benedetta Follia di Carlo Verdone.

Fonte: Tiburno.tv