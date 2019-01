Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Mummia non è il film che volevo che fosse. Ora non sono più coinvolto nel Dark Universe, e non ho idea di cosa stia succedendo con quel progetto.

Ripensandoci, alla fine ciò che all’epoca fu molto doloroso per me è stata in realtà un’incredibile benedizione. Ho imparato che devo seguire i miei istinti, e che quando non posso farlo completamente non penso di poter avere successo. I film sui mostri Universal sono splendidi perché i mostri sono dei personaggi problematici, fratturati, e noi ci rivediamo in loro. Spero che facciano questo tipo di film, sono questi i film che voglio vedere.