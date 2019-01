tempo di lettura 1'

è morto: si è spento a soli 63 anni, il 6 gennaio, uno dei sound designer più importanti di Hollywood.

Tra i più stretti collaboratori di Clint Eastwood, Rudloff iniziò a lavorare nell’ambiente nel 1982, quando si occupò del suono di Honkytonk Man proprio di Eastwood, continuando il sodalizio per film come Potere Assoluto, Fino a Prova Contraria, Flags of Our Fathers, Lettere da Iwo Jima, Gran Torino, Invictus, J. Edgar, American Sniper.

Nella sua lunga carriera ha lavorato a film come L’Onore dei Prizzi, Footloose, Risky Business, Stand by Me, La Storia Fantastica, Pomodori Verdi Fritti, Space Jam, Mr. & Mrs. Smith, Superman Returns.

È stato nominato all’Oscar per il miglior suono per film come American Sniper, Argo, Flags of Our Fathers, La Tempesta Perfetta e ne ha vinti tre per Mad Max: Fury Road (insieme a Chris Jenkins e Ben Osmo), Matrix (insieme a John Reitz, David Campbell e David Lee) e Glory – Uomini di Gloria (insieme Donald O. Mitchell, Elliot Tyson e Russell Williams II).

Fonte: Variety