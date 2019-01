tempo di lettura 3'

Complice l’imminente uscita di, il nuovo film di M. Night Shyamalan che chiuderà la Trilogia composta da, l’Hollywood Reporter ha dedicato ampio spazio al Re di Hollywood, alla star che, con 13 miliardi di box office, ha incassato di più al cinema:

Jackson è protagonista di un lungo ed interessante profilo (che trovate a questo link) e di un’intervista focalizzata maggiormente sulla sua nuova collaborazione con Shyamalan.

Al termine della chiacchierata, la star ha risposto a una domanda molto “calda”: la possibilità di venire “resuscitato” digitalmente post-mortem. L’argomento è decisamente interessante perché abbiamo già visto, con Rogue One: A Star Wars Story e l’apparizione di Peter Cushing, che è ormai possibile “riportare in vita” con esiti convincenti attori scomparsi da tempo grazie ai VFX o ringiovanirli in maniera estremamente credibile col de-aging digitale, processo cui è stato sottoposto lo stesso Samuel L. Jackson per Capitan Marvel.

Quando il giornalista dell’Hollywood Reporter gli ha domandato “Come ti senti al pensiero di venire ricreato digitalmente un giorno?” ha risposto in maniera sintetica e inequivocabile “È straordinario”.

M. Night Shyamalan e Jason Blum hanno prodotto Glass – in arrivo il 17 gennaio 2019 – realizzato anche grazie a una collaborazione più unica che rara fra la Universal (produttrice di Split) e la Disney (che tramite la Buena Vista aveva prodotto Unbreakable).

