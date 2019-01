Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È il remake americano di, intitolato, a vincere il weekend negli Stati Uniti. Il film con Kevin Hart, Bryan Cranston e Nicole Kidman diretto da Neil Burger debutta con 19.5 milioni di dollari, nettamente sopra le aspettative iniziali (si pensava avrebbe incassato la metà), e spodestadopo un mese di dominio assoluto della classifica.

Il cinecomic di James Wan però raggiunge un altro importante traguardo: il miliardo di dollari in incassi globali, di cui 732.4 milioni fuori dagli USA e 287.8 negli USA (tra poco supererà il risultato a fine corsa di L’Uomo d’Acciaio).

Al terzo posto apre A Dog’s Way Home, con 11.3 milioni di dollari, leggermente sopra le aspettative iniziali ma comunque sotto l’esordio di A Dog’s Purpose, che nel 2017 aprì con 18.2 milioni.

Rimane al quarto posto Spider-Man: un Nuovo Universo, che incassa altri 9 milioni di dollari e sale a 147.7 milioni complessivi (302 in tutto il mondo). Scende al quinto posto Escape Room, con altri 8.9 milioni di dollari e un totale di 32.4 milioni complessivi, mentre al sesto posto troviamo Il Ritorno di Mary Poppins con 7.2 milioni di dollari e un totale di 150.7 milioni di dollari (287.9 in tutto il mondo).

Al settimo posto Bumblebee incassa 6.7 milioni di dollari, per un totale di 108.4 milioni negli USA e 364 in tutto il mondo. Sale all’ottavo posto, grazie all’espansione in più sale, On the Basis of Sex, incassando 6.2 milioni di dollari per un totale di 10.5 milioni di dollari. Segue Il Corriere – The Mule, con 5.4 milioni e un totale di 90.5 milioni negli USA.

Chiude la top-ten Vice – L’Uomo nell’Ombra, con 3.2 milioni di dollari e un totale di 35.9 milioni di dollari negli USA.