tempo di lettura 1'

È passato quasi un decennio da quando, film di David Fincher incentrato sulla nascita di Facebook è arrivato nelle sale.

In una recente intervista con AP Entertainment lo sceneggiatore Aaron Sorkin ha rivelato che il produttore Scott Rudin da molto tempo lo sta spingendo a scrivere un sequel del lungometraggio:

È possibile quindi che in un futuro potremmo vedere un sequel del film di Fincher? In attesa di altre notizie diteci nei commenti se vorreste vedere un sequel di The Social Network.

Potete vedere l’intervista completa qua sotto:

MORE TO THE STORY: Aaron Sorkin says “The Social Network” producer Scott Rudin has reached out to him about revisiting the subject of #Facebook on film. pic.twitter.com/hE5iOwEik1

— AP Entertainment (@APEntertainment) 11 gennaio 2019