Secondo quanto riportato da Deadline la Screen Gems si sarebbe aggiudicata i diritti di sfruttamento su, celebre serie videoludica targata Ubisoft ad oggi comprensivo di 12 titoli.

La major porterà il videogame al cinema con un lungometraggio che sarà prodotto anche da Ubisoft Film and Television e Olive Bridge Entertainment.

Lanciato per la prima volta nel 2009 (celebra quest’anno il suo decimo anniversario) il videogame è disponibile, come già ribadito, in 12 titoli per le più disparate console.

