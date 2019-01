tempo di lettura 1'

Pare ormai il proverbiale segreto di Pulcinella.

Parliamo del primo trailer di Spider-Man: Far From Home, il secondo film “in solitario” dell’Uomo Ragno interpretato da Tom Holland che, per ragioni non meglio specificate, non è più approdato in rete dopo essere stato mostrato al pubblico del Comic-Con di San Paolo.

Se già qualche ora fa lo stesso Holland ha stuzzicato il fandom proprio nello stesso momento in cui le voci circa il debutto del filmato si sono fatte più insistenti, ora, a rincarare la dose di illazioni, ci pensa anche Jake Gyllenhaal. La star ha diffuso su Instagram un breve video in cui lo vediamo nel backstage del poc’anzi citato Comic-Con di San Paolo, mentre il pubblico esulta per il trailer.

Visualizza questo post su Instagram Get ready…Something’s comin…🕷 Un post condiviso da Jake Gyllenhaal (@jakegyllenhaal) in data: Gen 14, 2019 at 8:01 PST



La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 5 luglio 2019.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.