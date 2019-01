Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il produttore discografico e disc jockey statunitenseè entrato a far parte del cast di, terzo capitolo del noto franchise action iniziato nel 1995.

A dirigere il film ci saranno Adil El Arbi e Bilall Fallah. I due registi hanno scritto e diretto Black, una storia sul crimine organizzato in Belgio. Hanno inoltre curato la regia dell’episodio pilota e di varie puntate della serie Snowfall, targata FX. Al momento sono anche legati al progetto di Beverly Hills Cop 4. Oltre al film – lo ricordiamo – è in fase di casting anche una serie TV ambientata nel mondo di Bad Boys e targata NBC.

Le riprese del progetto, ricordiamo, sono iniziate da pochi giorni.

NEW MOVIE ALERT! 🎥 🎬🔑

Blessed to announce that I will be joining #WillSmith and #Martinlawrence in the cast of @badboys #BadBoysForLife movie

May I remind you, it’s only Jan 15th, 2019. Y’all have no idea what’s coming. I’m coming for the Oscars!! God Is The Greatest!!! pic.twitter.com/vf0GflB1uG

— DJ KHALED (@djkhaled) 15 gennaio 2019