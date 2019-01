tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety (Titanic, Zoolander) vestirà i panni del celebrein un biopic indie intitolato

L’opera sarà incentrata su un memoriale che racconta l’incontro tra Brando e Bernard Judge, un architetto idealista di Los Angeles che propose all’attore il progetto di un perfetto rifugio ecologico da costruire sull’isola di Tahiti. La pellicola si ambienterà quindi tra il 1969 e 1974, periodo in cui la celebre star hollywoodiana si stava preparando per recitare in Il Padrino e in Ultimo tango a Parigi.

Bill Fishman si occuperà della sceneggiatura del progetto. Zane figurerà anche come produttore.

