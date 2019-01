tempo di lettura 2'

Dopo l’annuncio a sorpresa ecco anche il teaser trailer a sorpresa!

Parliamo del nuovo Ghostbusters che, come vi abbiamo spiegato questa mattina, sarà diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, regista dei primi due capitoli.

Come poetete vedere dal filmato più in basso, tutto comincia di notte, all’esterno di un fienile. Alle nostre orecchie arrivano delle note familiari che, mano a mano che ci avviciniamo alla struttura, diventano sempre più riconoscibili: le note dello score di Elmer Bernstein che accompagnava il prologo del primo, leggendario Ghostbusters.

La pellicola sarà un sequel diretto di Ghostbusters 2 (1989), mentre non sarà collegata alla pellicola al femminile uscita nel 2016, e arriverà nelle sale di tutto il mondo nel 2020. Jason Reitman, regista di Juno, Tra le Nuvole, Thank You For Smoking, Young Adult, Tully e The Front Runner, è figlio di Ivan Reitman, regista dei due film originali della saga. Reitman ha così commentato sulle pagine di EW:

Ho sempre pensato a me stesso come al primo fan di Ghostbusters, quando visitavo il set a sei anni. Volevo fare un film per tutti gli altri fan. Questo sarà il nuovo capitolo del franchise originale: non sarà un reboot. Ciò che è accaduto negli anni ottanta è accaduto negli anni ottanta, questo sarà ambientato ai giorni nostri.

Il film è in sviluppo già da diversi mesi presso la Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan.

Non è chiaro se Bill Murray, Ernie Hudson e Dan Aykroyd avranno un ruolo nella storia (Harold Ramis è morto nel 2014). Secondo Borys Kit dell’Hollywood Reporter, voci insistenti dicono che la storia sarà incentrata su quattro teenager, due ragazzi e due ragazze, in qualche modo legati ai personaggi originali. Reitman ha spiegato a EW:

È ancora presto, voglio che il film si scarti come un regalo. Il pubblico scoprirà un mucchio di belle sorprese e di nuovi personaggi.

La Sony ha fissato la release della pellicola per l’estate del 2020.