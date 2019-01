tempo di lettura 2'

Voglio assicurarmi che tutti siano a posto. Ho un accento registico forte, è molto particolare, perciò la cosa migliore è mantenerlo. C’è posto per questo in quei film [Marvel e DC]? È appropriato per quei film? Perché hanno un modello tutto loro, perciò gradirebbero anche quest’altra salsa? È una domanda filosofica. Non vuol dire che non ne farò mai uno, ma è difficile da immaginare.

In una recente intervista con Yahoo! per la promozione di Glass, M. Night Shyamalan ha spiegato perché non ha mai girato un film Marvel e DC, pur ammettendo che la porta è aperta in merito a tale possibilità:

L’ultima fatica del regista, Glass, sarà nei cinema italiani il 17 gennaio.

Questa la sinossi:

Ambientato dopo la fine di Split, il nuovo film di M. Night Shyamalan Glass vede David Dunn all’inseguimento dell’identità sovrumana di Kevin Wendell Crumb, ovvero la Bestia, in una serie di incontri sempre più pericolosi, mentre Elijah Price Price emerge dall’ombra nel ruolo di orchestratore in possesso di segreti decisivi per entrambi gli uomini.