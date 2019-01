tempo di lettura 1'

non si incontrano/scontrano sul grande schermo dai tempi di Captain America: Civil War. Tuttavia i due attori sono soliti scherzare tra loro nella vita reale, soprattutto via social.

Di recente infatti Robert Downey jr. non ha perso occasione per trollare sé stesso e il suo collega condividendo in rete un divertente meme che lo vede con un outfit cromaticamente molto simile a quello di Biancaneve del film Disney, mentre Evans è stato collegato al Principe Azzurro dello stesso lungometraggio. Ecco i tweet che si sono scambiati ironicamente gli attori:

Well I don’t know how you keep nailing these, but thank you for my new screensaver. And headshot. How do I make this my ringtone? https://t.co/eXGKmUyLiN

— Chris Evans (@ChrisEvans) 15 gennaio 2019