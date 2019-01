Spoiler

Attenzione! La notizia potrebbe contenere spoiler sulla pellicola!

We Got This Covered ha pubblicato una nuova indiscrezione su X-Men: Dark Phoenix, il cinecomic Fox diretto da Simon Kinberg e in arrivo il nelle sale il prossimo giugno: nello specifico su quella che, se confermata, sarà una vera e propria “morte celebre”.

Quella di Mystica (Jennifer Lawrence).

Se ben ricordate anche noi di BadTaste, a margine del debutto del trailer in cui si lascia chiaramente intendere che qualcuno se ne andrà, avevamo ipotizzato la cosa anche perché Jennifer Lawrence non ha mai nascosto di voler abbandonare la saga.

Il sito citato ha spiegato anche come dovrebbe avvenire il tutto (anche qua, nulla di sconvolgente considerato che abbiamo a che fare con Fenice Nera).

Il momento decisivo arriva dopo che Jean Grey comincia a manifestare i poteri di Fenice e tenta di trovare la sua strada. Charles e gli X-Men, seguendo la loro natura, cercano di riportarla “all’ovile”, dove potrebbe ricevere tutto l’aiuto necessario, ma le cose degenerano e, nel mezzo del caos, Mystica viene uccisa da Jean, incapace di controllare i suoi poteri.

Per scoprire se sarà effettivamente così dovremo attendere ancora un po’…

