Il Berin International Film Festival ha annunciato le ultime aggiunte alla selezione dell’edizione 2019 della kermesse, tra cui due pellicole in concorso. La lineup della Berlinale, che si terrà dal 7 al 17 febbraio, è quindi ora completa. Sarà l’ultima edizione diretta da Dieter Kosslick: l’italiano Carlo Chatrian, ex direttore di Locarno, lo sostituirà dal 2020.

Il film d’apertura sarà The Kindness of Strangers della danese Lone Scherfig, unico italiano in concorso sarà La Paranza dei Bambini di Claudio Giovannesi (in inglese Piranhas, come la versione internazionale del libro di Saviano).

Ecco la lineup definitiva:

CONCORSO

The Kindness of Strangers, Director: Lone Scherfig (Denmark/Canada/Sweden/ Germany/France) – Film d’Apertura

A Tale of Three Sisters, Director: Emin Alper (Turkey/Germany/Netherlands/Greece)

By the Grace of God, Director: Francois Ozon (France)

Elisa & Marcela, Director: Isabel Coixet (Spain)

Ghost Town Anthology, Director: Denis Cote (Canada)

God Exists, Her Name is Petrunya, Director: Teona Strugar Mitevska (Macedonia/Belgium/Slovenia/Croatia/France)

I Was at Home, But, Director: Angela Schanelec (Germany/Serbia)

Mr. Jones, Director: Agnieszka Holland (Poland / United Kingdom / Ukraine)

Ondog, Director: Wang Quan’an (Mongolia)

One Second, Director: Zhang Yimou (China)

Out Stealing Horses, Director: Hans Petter Moland (Norway/Sweden/Denmark)

Piranhas, Director: Claudio Giovannesi (Italy)

So Long, My Son, Director: Wang Xiaoshuai (China)

Synonyms, Director: Nadav Lapid (France/Israel/Germany)

System Crasher, Director: Nora Fingscheidt (Germany)

The Ground beneath My Feet, Director: Marie Kreutzer (Austria)

The Golden Glove, Director: Fatih Akin (Germany/France)

FUORI CONCORSO

Amazing Grace, Director: Alan Elliott (USA)

Farewell to the Night, Director: Andre Techine (France/Germany)

Marighella, Director: Wagner Moura (Brazil)

The Operative, Director: Yuval Adler (Germany/Israel/France/USA)

Vice, Director: Adam McKay (USA)

Berlinale Special

Anthropocene: The Human Epoch, Director: Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky (Canada)

Brecht, Director: Heinrich Breloer (Germany/Austria)

Gully Boy, Director: Zoya Akhtar (India)

It Could Have Been Worse – Mario Adorf, Director: Dominik Wessely (Germany)

Kids in the Spotlight, Director: Alice Agneskirchner (Germany)

Peter Lindbergh – Women Stories, Director: Jean Michel Vecchiet (Germany)

Photograph, Director: Ritesh Batra (India/Germany/USA)

The Boy Who Harnessed the Wind, Director: Chiwetel Ejiofor (United Kingdom)

The North, Director: Gregory Nava (USA 1984)

Varda By Agnes, Director: Agnes Varda (France)

Watergate – Or: How We Learned to Stop an Out of Control President, Director: Charles Ferguson (USA)

Who You Think I Am, Director: Safy Nebbou (France)

You Only Live Once – Die Toten Hosen on Tour, Director: Cordula Kablitz-Post, concert director Paul Dugdale (Germany)