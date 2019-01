tempo di lettura 1'

Dopo più di tre anni di sviluppo, il film suè finalmente pronto a concretizzarsi.

Secondo The Wrap, Kevin Hart è in trattative insieme alla sua casa di produzione HartBeat Productions per produrre il film ed essere protagonista principale. Tim Story (I Fantastici Quattro), suo collaboratore di lunga data, è in trattative per dirigere la pellicola e co-produrla con la sua The Story Company. Insieme a loro produrranno anche John Cheng e Carli Hanley della HartBeat e Sharla Sumpter Bridgett della The Story Company.

Annunciato nel 2015, il progetto è avvolto nel mistero: sappiamo solo che sarà basato sul celebre gioco da tavolo noto in tutto il mondo.