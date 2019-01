tempo di lettura 1'

a mantenersi in testa alla classifica italiana venerdì. Il film diincassa altri 332mila euro, salendo a un totale di 563mila euro in due giorni, sempre in linea con il predecessore

Al secondo posto Mia e il Leone Bianco incassa 198mila euro, in forte crescita rispetto al giorno prima con 198mila euro e un totale di quasi 300mila euro in due giorni.

Terza posizione per Non ci Resta che il Crimine, che incassa 185mila euro e sale a 2.7 milioni di euro. Quarto posto per Bohemian Rhapsody, che incassa 158mila euro e sale a 25.7 milioni di euro. È ufficialmente il migliore incasso registrato in Italia dai tempi di Quo Vado?, uscito quattro anni fa.

Chiude la top-five Aquaman, con 133mila euro e un totale di 9.4 milioni di euro.

Le altre nuove uscite: L’Agenzia dei Bugiardi al sesto posto incassa 118mila euro e sale a 182mila euro in due giorni, al settimo Maria Regina di Scozia incassa 100mila euro e sale a 156mila euro in due giorni.