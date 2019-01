tempo di lettura 2'

Il grande illustratore e cartellonista cinematograficoè in pensione ormai da qualche tempo, ma questo non gli ha impedito di realizzare tre locandine speciali per il terzo e ultimo episodio della saga di, ovvero, in uscita il 31 gennaio. Era dal 2015, e cioè da, che Struzan non lavorava a un poster per un film.

Le locandine, realizzate per Fandango, mostrano Hiccup, Astrid, Sdentato e i Vichinghi, e Hiccup, Astrid, Sdentato da adulti con il drago femmina che debutterà in questo film.

A seguire, la sinossi del film:

Quella che era iniziata come un’improbabile amicizia tra un vichingo adolescente e un temibile drago della razza Furia Buia è diventato una epica trilogia che ne racconta le vite. In questo prossimo capitolo, Hiccup e Sdentato scopriranno finalmente i loro veri destini: il capo villaggio sarà il governatore di Berk al fianco di Astrid, e il drago sarà invece capo della sua specie. Mentre entrambi si avviano verso il loro glorioso futuro, la loro amicizia verrà messa a dura prova quando si troveranno a dover fronteggiare la minaccia più oscura di sempre, insieme all’entrata in scena di un drago Furia Buia femmina.

Diretto da Dean DeBlois, Dragon Trainer 3 ha un cast vocale composto da Jay Baruchel, T.J. Miller, Cate Blanchett, Gerard Butler, Kristen Wiig, Kit Harington, Jonah Hill, America Ferrera, F. Murray Abraham, Djimon Hounsou, Christopher Mintz-Plasse e Craig Ferguson. L’uscita è fissata al 31 gennaio.