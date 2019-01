tempo di lettura 1'

La Sony Pictures ha diffuso in rete delle immagini ufficiali e in alta definizione di, lo spin-off della saga diretto da F. Gary Gray e girato in parte anche nel nostro paese.

Le potete vedere tutte nella gallery qua sotto:

Nel film, lo ricordiamo, Hemwsorth e la Thompson interpretano i membri di una divisione londinese dei Men in Black, l’Agente H e M rispettivamente, e sono affiancati ancora una volta O (Emma Thompson). Insieme a loro nel cast anche Rebecca Ferguson, Kumail Najiani, Rafe Spall.

I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell’universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: una talpa all’interno dell’organizzazione Men in Black.

Le riprese si sono svolte in varie parti del mondo, Italia compresa.

Scritto da Matt Holloway e Art Marcum, il film è diretto da F. Gary Gray e uscirà il 14 giugno 2019 (il 13 in Italia).